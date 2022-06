Conte sale al Colle | il colloquio di un’ora con Mattarella Le indiscrezioni | non ha parlato di uscite dal governo

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’agenzia stampa Ansa riporta che il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeha avuto unal Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio. Durante l’incontro, durato circaavrebbe spiegato ache in questo momento la situazione è grave. Al momento però sembra non si sia ancoradi possibilidalla maggioranza che sostiene il. Nelle scorse oraaveva lanciato un attacco frontale a Mario Draghi, colpevole secondo ledi aver contattato Grillo per chiedergli di far uscire l’ex presidente del Consiglio dal Movimento: «Vorrei precisare che Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, vorrei chiarire che siamo ...

... il presidente del Consiglio ha risposto con la sua solita calma e flemma: " Ci siam parlati conpoco fa, lo avevo cercato stamattina, mi ha richiamato lui, abbiamo iniziato a chiarirci, ci ...Durante la telefonata tra Draghi e- ha appreso oggi l'AGI - l'ex premier ha tenuto il punto ... Dal Quirinale non trapelano ovviamente dettagli del colloquio, ma solitamente al Colle non si...In questo quadro, Giuseppe Conte sale al Colle per rappresentare, a Mattarella, in un incontro durato un'ora, la "gravità" della situazione dopo il colloquio con il premier. La giornata si è ...Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è salito in serata al Quirinale per un colloquio con il Capo dello Stato Sergio ...