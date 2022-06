Conte contro Draghi: «Ha chiesto a Grillo di rimuovermi? Grave che un premier si intrometta nel M5S» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Giuseppe Conte commenta le dichiarazioni di Domenico De Masi che aveva riferito di telefonate tra Draghi e Grillo nelle quali il presidente del Consiglio avrebbe chiesto di rimuovere l’ex premier. Convocato per il pomeriggio un incontro tra Grillo e la delegazione M5S al governo Leggi su corriere (Di mercoledì 29 giugno 2022) Giuseppecommenta le dichiarazioni di Domenico De Masi che aveva riferito di telefonate tranelle quali il presidente del Consiglio avrebbedi rimuovere l’ex. Convocato per il pomeriggio un intrae la delegazione M5S al governo

Pubblicità

LuigiGallo15 : Grave che Draghi da Presidente di unità nazionale sia finito per giocare una partita politica contro il M5S, le sce… - Adnkronos : #Conte: 'Sconcertato da parole Draghi contro me'. - StefanoFassina : Non è soltanto un problema di @GiuseppeConteIT e @Mov5Stelle Si conferma, ancora una volta, che non esistono premie… - virgiliopaolo : RT @Fabry0222: Conte: “sconcertato dalle parole di Draghi contro di me”. Allora è proprio stupido… si aspettava di essere stimato? Lui è st… - Nella53 : RT @sonoAra: Da giorni mi massacrano perché mi sono permessa di evidenziare che @GiuseppeConteIT è l'immenso contro il nulla #Draghi. Rasse… -