Chris Pratt ricorda le disastrose audizioni per Avatar e Star Trek | Non ero in gran forma

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Oggi è una, mai momenti difficili in cui, sovrappeso e poco gettonato come attore, aveva sostenuto leper. Prima di diventare unadell'MCU,ha sostenutoper pellicole di culto comein un periodo della sua vita in cui non era in buonafisica. A breve ritroveremoa fianco diHemsworth in Thor: Love and Thunder nei panni di-Lord. Insieme a lui faranno ritorno tutti i Guardiani della galassia al ...

Pubblicità

The Electric State , il film dei fratelli Russo con star Millie Bobby Brown , verrà realizzato per Netflix e nel cast sembra ci sarà anche. I due filmmaker collaboreranno quindi nuovamente con la piattaforma di streaming dopo The Gray Man, l'action movie con starEvans e Ryan Gosling. The Electric State è un ...si è detto " profondamente infastidito " a proposito delle critiche ricevute online a causa di un lungo commento che aveva dedicato a sua moglie Katherine Schwarzenegger lo scorso anno, in ...Oggi è una star, ma Chris Pratt ricorda i momenti difficili in cui, sovrappeso e poco gettonato come attore, aveva sostenuto le audizioni per Avatar e Star Trek. Prima di diventare una star dell'MCU, ...Chris Pratt si prende il suo spazio nelle polemiche che riguardano la sua famigerata fede e la sua posizione contro la comunità queer ...