Chris Pratt nega di aver frequentato la chiesa di Hillsong: "Non sono una persona religiosa" (Di mercoledì 29 giugno 2022) Chris Pratt ha recentemente negato di aver frequentato la chiesa di Hillsong rivelando anche di non essere affatto una persona religiosa: 'c'è una differenza tra l'essere credenti e l'essere religiosi' Chris Pratt ha deciso di mettere le cose in chiaro: durante un'intervista di Men's Health l'attore ha chiarito di "non essere una persona religiosa" e di non aver mai frequentato la chiesa di Hillsong. Nel corso degli anni, Chris è stato criticato per aver affermato apertamente di essere cristiano. Nel 2019, secondo quanto riferito da una serie di testate statunitensi, la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 giugno 2022)ha recentementeto diladirivelando anche di non essere affatto una: 'c'è una differenza tra l'essere credenti e l'essere religiosi'ha deciso di mettere le cose in chiaro: durante un'intervista di Men's Health l'attore ha chiarito di "non essere una" e di nonmailadi. Nel corso degli anni,è stato criticato peraffermato apertamente di essere cristiano. Nel 2019, secondo quanto riferito da una serie di testate statunitensi, la ...

Pubblicità

watanabeemr : @PrimeVideoIT Se c'è Chris Pratt seminudo può essere interessante. - cinespression : #TheElectricState: #ChrisPratt e #MillieBobbyBrown saranno protagonisti dell'adattamento #Netflix - CineFacts_ : Millie Bobby Brown e Chris Pratt assieme per un film ambientato negli USA retro-futuristici e in rovina... I regist… - glooit : Chris Pratt nega una volta per tutte di frequentare la Hillsong Church leggi su Gloo - marvelcinemaita : Guardiani della Galassia, Chris Pratt si difende delle accuse: ‘La religione è stata oppressiva’ -