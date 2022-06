Charlot | presentata la seconda stagione invernale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno –questa mattina, presso il Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno ladel Cinema Teatro, nuovo luogo dell’intrattenimento della Valle dell’Irno inaugurato a luglio dello scorso e messo in piedi durante la pandemia. Il nuovo polo culturale del territorio campano è pronto per il suo secondo anno di attività in cui tutte le arti si incontrano e si intrecciano alla perfezione. Alle porte una lunga programmazione estiva e un’accattivante. Otto gli appuntamenti da novembre ad aprile In cartellone Pasquale Palma e Gennaro Scarpato in “La stessa stella”, una commedia con una vena di profonda cattiveria che trasforma per l’occasione il palcoscenico del teatro nel ring ...