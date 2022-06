Carburanti, oggi lievi oscillazioni per prezzi alla pompa (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Regna ancora la calma sulla rete Carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso anche ieri in discesa per il diesel e poco mosse per la benzina, continuano a non registrarsi interventi sui prezzi raccomandati dei Carburanti. Il quadro dei prezzi medi alla pompa mostra di conseguenza solo lievissime oscillazioni. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 28 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 2,073 euro/litro (2,071 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,057 e 2,093 euro/litro (no logo 2,058). Il prezzo medio ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Regna ancora la calma sulla rete. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso anche ieri in discesa per il diesel e poco mosse per la benzina, continuano a non registrarsi interventi suiraccomandati dei. Il quadro deimedimostra di conseguenza solossime. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise aggiornati alle 8 di ieri 28 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 2,073 euro/litro (2,071 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,057 e 2,093 euro/litro (no logo 2,058). Il prezzo medio ...

