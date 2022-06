Biolaboratori in Ucraina, epidemie e la solita vecchia solfa (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Antidiplomatico confeziona un “articolo” non particolarmente originale, con un impianto argomentativo scadente e approssimativo, e tanti fatti dati fin troppo per scontati, dal titolo: Russia: i Biolaboratori finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina stavano studiando lo stesso virus che ha causato la dengue a Cuba Come al solito, si inizia in breve e si va a spulciare più in profondità. Bullet points: La Russia continua ad accusare gli Stati Uniti di aver finanziato ricerche in laboratori segreti in Ucraina per sviluppare virus che possono essere trasmessi attraverso puntare di zanzare. Confermato: è una accusa realmente mossa dalla Russia per tramite del generale Kirillov, capo delle forze di protezione contro minacce radioattive, chimiche e batteriologiche. L’esistenza di questi laboratori non è mai stata dimostrata. Si tratta di ... Leggi su butac (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Antidiplomatico confeziona un “articolo” non particolarmente originale, con un impianto argomentativo scadente e approssimativo, e tanti fatti dati fin troppo per scontati, dal titolo: Russia: ifinanziati dagli Stati Uniti instavano studiando lo stesso virus che ha causato la dengue a Cuba Come al solito, si inizia in breve e si va a spulciare più in profondità. Bullet points: La Russia continua ad accusare gli Stati Uniti di aver finanziato ricerche in laboratori segreti inper sviluppare virus che possono essere trasmessi attraverso puntare di zanzare. Confermato: è una accusa realmente mossa dalla Russia per tramite del generale Kirillov, capo delle forze di protezione contro minacce radioattive, chimiche e batteriologiche. L’esistenza di questi laboratori non è mai stata dimostrata. Si tratta di ...

