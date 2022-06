Zelensky sta per capitolare: la previsione nefasta di Caracciolo. Ucraina al tappeto (Di martedì 28 giugno 2022) L'ultima notizia disastrosa dalla guerra che stanno combattendo Russia e Ucraina è il bombardamento sul centro commerciale di Kremenchuk, che ha causato almeno 18 vittime. L'episodio viene analizzato nel corso dell'edizione del 27 giugno di Otto e mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, in compagnia di Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes: “I russi puntano sempre a Kiev, magari fra un anno o magari fra 10 anni, ma la loro idea è che l'Ucraina debba tornare sotto la Russia, salvo quel pezzo di Ucraina occidentale intorno a Leopoli che può andare con la Polonia e un pezzo con l'Ungheria. Pensano di poter prendere metà Ucraina, arrivare fino all'ansa del fiume Dnepr, prendersi tutto il Donbass, Kherson e prendersi quella che si chiama la Nuova Russia. Secondo ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) L'ultima notizia disastrosa dalla guerra che stanno combattendo Russia eè il bombardamento sul centro commerciale di Kremenchuk, che ha causato almeno 18 vittime. L'episodio viene analizzato nel corso dell'edizione del 27 giugno di Otto e mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, in compagnia di Lucio, direttore della rivista di geopolitica Limes: “I russi puntano sempre a Kiev, magari fra un anno o magari fra 10 anni, ma la loro idea è che l'debba tornare sotto la Russia, salvo quel pezzo dioccidentale intorno a Leopoli che può andare con la Polonia e un pezzo con l'Ungheria. Pensano di poter prendere metà, arrivare fino all'ansa del fiume Dnepr, prendersi tutto il Donbass, Kherson e prendersi quella che si chiama la Nuova Russia. Secondo ...

