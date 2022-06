Under 19, che beffa: non basta il rigore di Miretti, l'Inghilterra rimonta e va in finale (Di martedì 28 giugno 2022) Niente da fare. Neanche i ragazzi nati nel 2003, anno in cui l'Italia vinse l'ultimo Europeo Under 19, sono riusciti a spezzare la maledizione. In finale, venerdì, ci sarà l'Inghilterra, che a Senec ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 giugno 2022) Niente da fare. Neanche i ragazzi nati nel 2003, anno in cui l'Italia vinse l'ultimo Europeo19, sono riusciti a spezzare la maledizione. In, venerdì, ci sarà l', che a Senec ...

Pubblicità

acmilanyouth : ?????? Our Under-15s are Champions of Italy! What a result, boys! ???? Campioni d'Italia Under 15! ?????? Che vittoria p… - romeoagresti : Definiti anche gli ultimi dettagli per Massimo #Brambilla, che guiderà l’U23 della #Juventus // Juventus have also… - sscnapoli : ???? Ambrosino gol e successo con l’Italia #Under19 che batte la Slovacchia per 1-0 ?? - AlauniraSilver : RT @mdiparbleu: Al di là dei memini dovete ficcarvi in testa che ‘sta roba è reale: siccità, ondate di calore, heat stroke. Il caldo fa ogg… - vincenzovin95 : RT @alexfrosio: L'Italia Under 19 è alla terza semifinale nelle ultime 5 edizioni dell'Europeo, con l'Under 21 due in 10 anni. Per me signi… -