Ultime Notizie Roma del 28-06-2022 ore 18 | 10

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in apertura il G7 È stato veramente un successo in altri paesi hanno riaffermato Piana grande coesione così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa alla fine del vertice grande unità di vedute aggiunge draghi in particolare per quanto riguarda la guerra in Ucraina e le sue conseguenze il segretario generale dell'ONU guterres A proposito del piano per il grano ha usato le parole siamo ormai vicini al momento della verità per capire se Ucraina e Russia vorranno sottoscrivere un accordo che permetterà al grano di uscire dai porti la situazione va sbloccata In tempi rapidi per immagazzinare il nuovo raccolto pagina che ora venite dopo molte settimane di stabilità sale di un punto percentuale nell'arco di 24 in Italia ...