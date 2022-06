UFFICIALE Salernitana | Di Tacchio ceduto alla Ternana | il comunicato

(Di martedì 28 giugno 2022) Lahala cessionedel centrocampista DiLadice addio al capitano delle ultime stagioni granata, tra cui quella della promozione in Serie A. Con un, il club campano ha annunciato la cessione di Di. IL– «L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con laCalcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘90 Francesco Di. La Società ringrazia Diper la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, ...

Pubblicità

GalileoTele : Ternana: Ora è ufficiale, dalla Salernitana arriva Di Tacchio - Sal_FuoriSede : ?? UFFICIALE: L'agenzia che si occupa di #Ditacchio, ha annunciato sui suoi profili social, il passaggio alla… - VincenzoIanno16 : RT @Fantacalcio: UFFICIALE - Salernitana, ceduto Belec all'Apoel Nicosia: il comunicato - Fantacalcio : UFFICIALE - Salernitana, ceduto Belec all'Apoel Nicosia: il comunicato - TuttoSalerno : La Salernitana punta De Luca per l’attacco dopo l’addio ufficiale di Djuric. Le ultime -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo L'U. S.1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe '90 Francesco Di Tacchio. La Società ringrazia Di Tacchio ...Dopo la scadenza del contratto, èil ritorno del brasiliano al suo vecchio club dopo 15 anni. Continua Leiva al Gremio Marin ...all'Udinese Destro all'Empoli Brereton DiazWright ... UFFICIALE: Salernitana, saluta Belec. Il portiere è stato ceduto all'APOEL Nicosia L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘90 Francesco Di Tacchio. La Società ringrazia Di ...La Roma ha comunicato sul proprio profilo ufficiale che non prenderà parte al Trofeo Gamper in programma a Barcellona il 6 agosto. Le compagini maschili e femminili non affronteranno le loro omologhe ...