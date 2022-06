Ucraina | è scontro tra Draghi e Mosca | ' Putin non sarà al G20' | il Cremlino | ' Non decide lui'

(Di martedì 28 giugno 2022) Duro botta e risposta tra Roma e. Marioha infatti annunciato chenon parteciperà al prossimo G20 in Indonesia, immediata la risposta del: "Non sta a luire". 'E' ...

Duro botta e risposta tra Roma e Mosca. Mario Draghi ha infatti annunciato che Putin non parteciperà al prossimo G20 in Indonesia, immediata la risposta del Cremlino: "Non sta a lui decidere". Le parole di Draghi da Elmau: "Quanto alla presenza del presidente Putin, il presidente Widoko lo esclude, è stato categorico, non verrà. Quello che potrà succedere è un intervento da remoto, vedremo"