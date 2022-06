Sara e Jessica, cugine morte sulla A28: solo sette anni al bulgaro che provocò l’incidente a 180 all’ora (Di martedì 28 giugno 2022) La vita di due ragazze vale solo sette anni di carcere. È questa infatti la condanna ai danni di Dimitre Traykov, 61enne bulgaro, responsabile del tamponamento mortale del 30 gennaio scorso nel quale persero la vita due ragazze, Sara Rizzotto, di 26 anni di Conegliano e la cugina, Jessica Fragasso, di 20, di Mareno di Piave. l’incidente avvenne lungo la A28, ad Azzano Decimo. Il bulgaro è stato condannato dal gup del Tribunale di Pordenone a sette anni di reclusione per omicidio stradale, aggravato dall’omissione di soccorso, e fuga dal luogo dell’incidente: la pena tiene conto dello sconto di un terzo grazie al rito abbreviato, la Procura aveva chiesto una condanna a ... Leggi su blog.libero (Di martedì 28 giugno 2022) La vita di due ragazze valedi carcere. È questa infatti la condanna ai ddi Dimitre Traykov, 61enne, responsabile del tamponamento mortale del 30 gennaio scorso nel quale persero la vita due ragazze,Rizzotto, di 26di Conegliano e la cugina,Fragasso, di 20, di Mareno di Piave.avvenne lungo la A28, ad Azzano Decimo. Ilè stato condannato dal gup del Tribunale di Pordenone adi reclusione per omicidio stradale, aggravato dall’omissione di soccorso, e fuga dal luogo del: la pena tiene conto dello sconto di un terzo grazie al rito abbreviato, la Procura aveva chiesto una condanna a ...

