Salva bambino in mare, muore 82enne in spiaggia Ravennate. La figlia: "Ha sempre aiutato tutti" (Di martedì 28 giugno 2022) Bruno Padovani, un turista di 82 anni di Nogara, nel Veronese, è morto sulla spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina nel Ravennate, dopo aver portato in salvo uno dei 4 bambini tra 8 e 10 anni che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Bruno Padovani, un turista di 82 anni di Nogara, nel Veronese, è morto sullatra Lido Adriano e Punta Marina nel, dopo aver portato in salvo uno dei 4 bambini tra 8 e 10 anni che ...

Pubblicità

gazzettamantova : Salva un bambino in mare, muore un 82enne in spiaggia nel ravennate L’uomo si è tuffato per salvare un gruppo di bi… - infoitinterno : Salva bambino in mare, muore 82enne veronese - zazoomblog : Salva bambino in mare muore 82enne in spiaggia. Malore per un bergamasco - #Salva #bambino #muore #82enne - infoitinterno : Salva bambino in mare, muore 82enne nel Ravennate - zazoomblog : Ravennate un turista di 82 anni salva un bambino in mare e poi muore in spiaggia - #Ravennate #turista #salva… -