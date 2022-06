Roma, Mourinho inquieto: ha fretta di allenare una rosa più forte (Di martedì 28 giugno 2022) L’allenatore della Roma José Mourinho sarebbe inquieto per il mercato dei giallorossi che stenta a decollare Siamo solo all’inizio del calciomercato, ma fino a questo momento la Roma ha messo solo il colpo Matic. Troppo poco per un José Mourinho che brama successi e desidera una squadra all’altezza della sue aspettative. Secondo quanto riportato da La Repubblica, lo Special One sarebbe inquieto. Il portoghese avrebbe molta fretta di avere quanto prima una rosa più forte rispetto a quella della passata stagione. Il 5 luglio comincerà la preparazione estiva e l’allenatore della Roma vorrebbe quantomeno avere una base su cui cominciare a lavorare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) L’allenatore dellaJosésarebbeper il mercato dei giallorossi che stenta a decollare Siamo solo all’inizio del calciomercato, ma fino a questo momento laha messo solo il colpo Matic. Troppo poco per un Joséche brama successi e desidera una squadra all’altezza della sue aspettative. Secondo quanto riportato da La Repubblica, lo Special One sarebbe. Il portoghese avrebbe moltadi avere quanto prima unapiùrispetto a quella della passata stagione. Il 5 luglio comincerà la preparazione estiva e l’allenatore dellavorrebbe quantomeno avere una base su cui cominciare a lavorare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

