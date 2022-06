Rischio cyber fuori controllo? (Di martedì 28 giugno 2022) La recente divulgazione di 155 gigabyte di dati esfiltrati dai sistema della Regione Sardegna offre lo spunto per qualche riflessione e solleva alcuni interrogativi. Una possibilità che ci viene offerta da un comunicato ufficiale dell’ente che ricostruisce l’accaduto. In primo luogo l’attacco risale al 1° febbraio, quando la società in house SardegnaIt viene colpita da un ransomware che si propaga ai sistemi di gestione degli archivi digitali dell’Amministrazione. Immediata denuncia alla polizia postale di Cagliari che interviene, supportata dal Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche). Fino a questo punto nulla di strano. Tuttavia la ricostruzione poi prosegue affermando che “… Era presente nei pc e server attaccati la tipica richiesta di contatto al gruppo hacker… Notificata esclusivamente alla polizia postale”. A questo ... Leggi su panorama (Di martedì 28 giugno 2022) La recente divulgazione di 155 gigabyte di dati esfiltrati dai sistema della Regione Sardegna offre lo spunto per qualche riflessione e solleva alcuni interrogativi. Una possibilità che ci viene offerta da un comunicato ufficiale dell’ente che ricostruisce l’accaduto. In primo luogo l’attacco risale al 1° febbraio, quando la società in house SardegnaIt viene colpita da un ransomware che si propaga ai sistemi di gestione degli archivi digitali dell’Amministrazione. Immediata denuncia alla polizia postale di Cagliari che interviene, supportata dal Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche). Fino a questo punto nulla di strano. Tuttavia la ricostruzione poi prosegue affermando che “… Era presente nei pc e server attaccati la tipica richiesta di contatto al gruppo hacker… Notificata esclusivamente alla polizia postale”. A questo ...

