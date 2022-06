Putin non deve vincere la guerra in Ucraina (Di martedì 28 giugno 2022) “Siamo uniti: Putin non deve vincere questa guerra. Continueremo tenere alto il prezzo”. È quanto ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, alla conferenza finale del G7 di Elmau (qui il video). G7, Scholz: “La Russia continua a perpetuare la guerra in Ucraina con la sua usuale brutalità” “Purtroppo – ha detto ancora Scholz – la Russia continua a perpetuare la guerra in Ucraina con la sua usuale brutalità. Pertanto, non c’è modo per prevedere una qualsiasi fine nel prossimo futuro, perché ogni giorno che passa vediamo morire uomini, donne e bambini”. “Pertanto – ha aggiunto il cancelliere tedesco – dobbiamo mantenere la pressione, dobbiamo esercitare la massima pressione per tentare di rendere possibile la fine della guerra, senza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 giugno 2022) “Siamo uniti:nonquesta. Continueremo tenere alto il prezzo”. È quanto ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, alla conferenza finale del G7 di Elmau (qui il video). G7, Scholz: “La Russia continua a perpetuare laincon la sua usuale brutalità” “Purtroppo – ha detto ancora Scholz – la Russia continua a perpetuare laincon la sua usuale brutalità. Pertanto, non c’è modo per prevedere una qualsiasi fine nel prossimo futuro, perché ogni giorno che passa vediamo morire uomini, donne e bambini”. “Pertanto – ha aggiunto il cancelliere tedesco – dobbiamo mantenere la pressione, dobbiamo esercitare la massima pressione per tentare di rendere possibile la fine della, senza ...

