Petrolio: prezzo sale a 110,65 dollari (+0,99%)

(Di martedì 28 giugno 2022) prezzo del Petrolio ancora in crescita: questa mattina il barile di greggio Wti con consegna ad agosto passa di mano a 110,65 dollari con un aumento dello 0,99%. Il Brent con consegna ad agosto è ...

