Palinsesti Rai 2 | autunno 2022

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 28 giugno 2022) Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi, Ilaria D'Amico Rai 2 è una rete in cerca d’identità, che nella stagione/2023, la prima senza un unico direttore di riferimento, sperimenterà molto, cercando nuovi linguaggi e proponendo diverse novità. L’arrivo più eclatante è quello di Alessia Marcuzzi, che sarà in prima serata al martedì con Boomerissima, ma ci saranno anche quello di Ilaria D’Amico, di Alessandro Cattelan in seconda serata e il ritorno di Mara Maionchi; Stefano De Martino, principale volto della rete per Stefano Coletta, sarà in prime time con Sing Sing Sing e in seconda con Bar Stella. A seguire tutta la programmazione. : daytime LUNEDI/VENERDI – Il daytime di Rai 2 si apre il 12 settembre alle ore 7.00 con una novità ovvero Caterpillar A.M., programma condotto da Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni di Rai Radio 2; alle 8.45 tornano ...