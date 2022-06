Noi cancellata, il remake italiano di This is Us con Lino Guanciale non avrà una seconda stagione (Di martedì 28 giugno 2022) Noi cancellata. Questa è la notizia che arriva dalla presentazione dei palinsesti Rai e che spacca il pubblico di Rai1 ma, soprattutto, i fan di This is Us. La serie tv americana ha ottenuto il suo remake italiano con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino ma, a quanto pare, la presenza dell’attore macina ascolti non ha permesso comunque alla Rai di portare a casa gli ascolti previsto. A questo dobbiamo sommare il fatto che il pubblico non ha apprezzato la scelta d Aurora Ruffino per il ruolo della protagonista e non ha trovato nella serie il giusto appeal, almeno non come è successo con l’originale. Risultato? Gli ascolti non sono stati dei migliori e Noi è stata cancellata ancora prima di avere una seconda chance che sembrava essere già nei ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Noi. Questa è la notizia che arriva dalla presentazione dei palinsesti Rai e che spacca il pubblico di Rai1 ma, soprattutto, i fan diis Us. La serie tv americana ha ottenuto il suocon protagonistie Aurora Ruffino ma, a quanto pare, la presenza dell’attore macina ascolti non ha permesso comunque alla Rai di portare a casa gli ascolti previsto. A questo dobbiamo sommare il fatto che il pubblico non ha apprezzato la scelta d Aurora Ruffino per il ruolo della protagonista e non ha trovato nella serie il giusto appeal, almeno non come è successo con l’originale. Risultato? Gli ascolti non sono stati dei migliori e Noi è stataancora prima di avere unachance che sembrava essere già nei ...

