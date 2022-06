Nintendo mini Direct | Tutte le novità del 28 Giugno 2022

(Di martedì 28 giugno 2022) Quest’oggiha pubblicato sul canale Youtube ufficiale, undella durata di 20 minuti circa, durante il quale sono stati fatti degli interessanti annunci che vi riepiloghiamo a seguire, grazie al comunicato ufficiale diledeldel 28MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK: oltre a una nuova storia, questa massiccia espansione per MONSTER HUNTER RISE includerà nuovi mostri, nuove opzioni di combattimento, nuove ambientazioni, missioni di grado maestro e altro ancora! Raggiungi l’avamposto di Elgado, al di là del mare, per indagare su potenti creature chiamate “i tre signori”: il colossale Garangolm, il wyvern zannuto Lunagaron e il mostro principale di ...

Colpo di scena: NieR Automata, il gioco di Yoko Taro pubblicato da Square Enix nel 2017 , è in dirittura d'arrivo suSwitch. Il titolo è stato annunciato nel corso delDirectdi oggi, che si è concentrato sulle terze parti. L'annuncio è arrivato ovviamente con un primo trailer e qualche dettaglio in merito all'edizione. Andiamo con ordine: NieR ...annuncia un Direct: ecco data, ora e cosa possiamo aspettarci 1 Games 27 GiuDragon Quest Treasures è tornato a farsi vedere nel corso del Nintendo Direct di oggi, con una data d'uscita su Nintendo Switch.. Anche Dragon Quest Treasures è tornato a mostrarsi in occasione del ...Al Nintendo Direct Mini Partner Showcase di oggi pomeriggio, Square Enix ha annunciato la data di uscita di Dragon Quest Treasures. Questo spin-off della storica serie RPG ambientato nel regno di ...