Monza, Galliani non si ferma più: non solo Sensi e Pessina, spunta anche Petagna (Di martedì 28 giugno 2022) Andrea Ranocchia e Alessio Cragno sono già stati annunciati e sono diventati, ufficialmente, i primi rinforzi del primo Monza in Serie... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Andrea Ranocchia e Alessio Cragno sono già stati annunciati e sono diventati, ufficialmente, i primi rinforzi del primoin Serie...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Le parole di #Galliani su #Sensi, #Pessina e #Pinamonti - TuttoMercatoWeb : #Monza, #Galliani in sede #Inter: affondo finale per #Pinamonti ?? @ivanfcardia - FcInterNewsit : ?? Galliani in sede nerazzurra: incontro tra Inter e Monza per Pirola e Pinamonti ???? - cmdotcom : #Monza, #Galliani non si ferma più: non solo #Sensi e #Pessina, spunta anche #Petagna - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Galliani 'Icardi al Monza? E' fuori portata' - -