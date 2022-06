Modella trevigiana muore per un malore improvviso a 26 anni

(Di martedì 28 giugno 2022) Sara Pegoraro ha avuto unall'esterno del supermercato. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso

Un malore improvviso, nella notte tra venerdì e sabato, ha messo fine alla vita di una ragazzadi 26 anni, Sara Pegoraro, che di lavoro faceva la. La tragedia si è consumata nella casa in cui la ragazza viveva con la madre che l'ha trovata esanime, a Treviso. Inutili i ...VILLORBA. La vittima aveva solo 26 anni, faceva lae si chiamava Sara Pegoraro, è una tragedia che ha scosso l'intera comunitàquella avvenuta nella notte tra venerdì e sabato 25 giugno. A trovare il corpo senza vita della giovane è ...È morta per un malore improvviso Sara Pegoraro, la bellissima modella trevigiana di soli 26 anni. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso con l'ipotesi di morte ...Addio a Sara Pegoraro, morta per un malore. Una bellezza mozzafiato, un vulcano mosso da passioni: dai tatuaggi alle moto passando per il ballo e i viaggi. E poi quel senso di libertà ...