Meteo, le previsioni di mercoledì 29 giugno: caldo intenso e afoso, instabilità al Nord (Di martedì 28 giugno 2022) L'anticiclone africano continua a prevalere sull'Italia. Caronte porta con sé valori termici sempre molto caldi, garantendo una giornata di sole e di caldo intenso e afoso su gran parte delle regioni. Unica eccezione al Nord dove la giornata di domani sarà caratterizzata da una certa instabilità: possibili fenomeni temporaleschi sul Trentino Alto Adige, i rilievi del bellunese e i settori montuosi del Friuli Venezia Giulia. Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 giugno 2022) L'anticiclone africano continua a prevalere sull'Italia. Caronte porta con sé valori termici sempre molto caldi, garantendo una giornata di sole e disu gran parte delle regioni. Unica eccezione aldove la giornata di domani sarà caratterizzata da una certa: possibili fenomeni temporaleschi sul Trentino Alto Adige, i rilievi del bellunese e i settori montuosi del Friuli Venezia Giulia.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA | Le previsioni del tempo per oggi - Agenzia_Italia : Quanto durerà ancora questo caldo torrido sull'Italia - comunerimini : Rimini si prepara al lungo weekend della Notte Rosa con grandi numeri da tutto esaurito. Tre giorni intensi e pieni… - infoitinterno : METEO NAPOLI - Ancora TEMPERATURE roventi in Campania, da domani CALDO in attenuazione. Le PREVISIONI - TerrierBullFN : Previsioni meteo google su Genova Speranza di pioggia fino a mezzanotte poi bello a oltranza 10 giorni. Segnatevel… -