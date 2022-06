Luna: lanciato Capstone, satellite apripista per Artemis (Di martedì 28 giugno 2022) In ritardo di mesi per colpa della pandemia prima e di verifiche tecniche poi, è stata lanciata dalla Nuova Zelanda la missione Capstone della Nasa, con il primo veicolo spaziale destinato a esplorare ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) In ritardo di mesi per colpa della pandemia prima e di verifiche tecniche poi, è stata lanciata dalla Nuova Zelanda la missionedella Nasa, con il primo veicolo spaziale destinato a esplorare ...

