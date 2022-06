Lo Ius Soli entra nello Statuto comunale di Bologna. E anche su questo, il centrodestra si è spaccato (Di martedì 28 giugno 2022) Una svolta storica, in attesa che il Parlamento vari una legge valida – ed effettiva – su tutto il territorio Nazionale. Lunedì sera è stata votata, ad ampia maggioranza, la modifica allo Statuto comunale che ha introdotto lo Ius Soli a Bologna. Si tratta di un diritto alla cittadinanza italiana per tutti quei minori che hanno completato almeno un ciclo scolastico nel nostro Paese. Come già detto in occasione del voto del Consiglio comunale dello scorso febbraio – quando è stato approvato l’impegno affinché il Comune inserisse questa modifica all’interno della propria carta fondamentale -, si tratta di una misura simbolica che, però, ha diviso – ancora una volta – il centrodestra. Ius Soli a Bologna, il via libera e i centrodestra ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Una svolta storica, in attesa che il Parlamento vari una legge valida – ed effettiva – su tutto il territorio Nazionale. Lunedì sera è stata votata, ad ampia maggioranza, la modifica alloche ha introdotto lo Ius. Si tratta di un diritto alla cittadinanza italiana per tutti quei minori che hanno completato almeno un ciclo scolastico nel nostro Paese. Come già detto in occasione del voto del Consigliodello scorso febbraio – quando è stato approvato l’impegno affinché il Comune inserisse questa modifica all’interno della propria carta fondamentale -, si tratta di una misura simbolica che, però, ha diviso – ancora una volta – il. Ius, il via libera e i...

