Pubblicità

Amartya1996 : RT @CalcioFinanza: La #FIGC approva il bilancio 2021: record di ricavi e utile a 11 milioni - CalcioFinanza : La #FIGC approva il bilancio 2021: record di ricavi e utile a 11 milioni - sportli26181512 : #Governance #Notizie La FIGC approva il bilancio 2021: utile a 11 milioni: Il Consiglio federale ha approvato oggi… - Inter_1908___ : RT @MicheleSpiezia1: Tra pochi minuti consiglio @Figc. Riunione blindata, in presenza solo i consiglieri gli altri da remoto: pare che il #… - AmalaTV_ : RT @MicheleSpiezia1: Tra pochi minuti consiglio @Figc. Riunione blindata, in presenza solo i consiglieri gli altri da remoto: pare che il #… -

FIGC

Laperò non ci sta, perché se si stabilisce che si può intervenire solo una volta l'anno, quando siil bilancio, il rischio è di andare con i conti fuori controllo anche su tasse e ...E le Commissioni serviranno anche per collaborare in modo proficuo con il Tavolo permanente attivato dalla". Infine, la prossima Assemblea di Lega sarà a Roma, in occasione della Finale di Coppa ... FIGC Attraverso un comunicato ufficiale, la Federcalcio ha reso noto che nella giornata di domani, martedì 28 giugno, andrà.La stagione inizierà il 13 agosto. Ci saranno quattro turni infrasettimanali. L'ultima giornata è in programma il 4 giugno 2023 ...