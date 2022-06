Isola 16: l’opinione di Chia sulla finalissima (Di martedì 28 giugno 2022) E con la tanto prevedibile quanto meritatissima vittoria di Nicolas Vaporidis si è conclusa una delle più belle edizioni de L’Isola dei Famosi della storia. A ‘sto giro non mancava proprio niente, bisogna dirlo. Un cast INCREDIBILE, pieno zeppo di spaccamar*ni personalità forti che ci hanno regalato vagonate di dinamiche e beceri catfight. Un inviato PERFETTO, che con garbo e ironia è stato capace di reggere botta a qualsiasi imprevisto, tempeste elettriche honduregne comprese. E un trio in studio oggettivamente PAZZESCO che rimpiangeremo già dalla sigla di apertura del prossimo reality, me lo sento. Dopo una quindicesima edizione un po’ sottotono, ci volevano Nicola Savino e Vladimir Luxuria per rispolverare il lato più cazz*ne e divertente di Ilary Blasi. FINALMENTE degli opinionisti sul pezzo, dalla battuta facile e dalla percul*ta sempre pronta. Totally privi del ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 giugno 2022) E con la tanto prevedibile quanto meritatissima vittoria di Nicolas Vaporidis si è conclusa una delle più belle edizioni de L’dei Famosi della storia. A ‘sto giro non mancava proprio niente, bisogna dirlo. Un cast INCREDIBILE, pieno zeppo di spaccamar*ni personalità forti che ci hanno regalato vagonate di dinamiche e beceri catfight. Un inviato PERFETTO, che con garbo e ironia è stato capace di reggere botta a qualsiasi imprevisto, tempeste elettriche honduregne comprese. E un trio in studio oggettivamente PAZZESCO che rimpiangeremo già dalla sigla di apertura del prossimo reality, me lo sento. Dopo una quindicesima edizione un po’ sottotono, ci volevano Nicola Savino e Vladimir Luxuria per rispolverare il lato più cazz*ne e divertente di Ilary Blasi. FINALMENTE degli opinionisti sul pezzo, dalla battuta facile e dalla percul*ta sempre pronta. Totally privi del ...

Pubblicità

IsaeChia : #Isola 16: l’opinione di @Chiara_Bonati sulla finalissima - macosaneSSSai_ : Comunque dopo tutto quello che Luca ha detto a Marilù mi viene da pensare che lui con lei è stato sempre falso e ch… - rossmasp1960 : RT @RobSco79: @StellaSirio60 @alebeckhusky @nomfup Non ce ne siamo accorti perché, finito il GF stava per iniziare l'Isola dei famosi, quin… - RobSco79 : @StellaSirio60 @alebeckhusky @nomfup Non ce ne siamo accorti perché, finito il GF stava per iniziare l'Isola dei fa… - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: L'opinione di Sasha sulle donne dell'#Isola ?? Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta! Seguite ORA la diret… -

Ilary Blasi farà L'Isola 2023 Costanzo azzarda: "Se la cancellassero ... ha anche fatto notare al popolare giornalista, che ha espresso la sua opinione sulla fiction L'Ora - Inchiostro contro piombo, di essere dispiaciuta che la conduttrice de L'Isola dei Famosi non ... Messico, Nigeria, Haiti: morti violente di sacerdoti e missionari La missionaria si trovava nell'isola da vent'anni e lavorava in ... confinante con altri due stati, Sonora e Sinaloa, noti per l'... Hanno poi reiterato la denuncia all'opinione pubblica che sembra sorda ... Isa e Chia ... ha anche fatto notare al popolare giornalista, che ha espresso la suasulla fiction'Ora - Inchiostro contro piombo, di essere dispiaciuta che la conduttrice dedei Famosi non ...La missionaria si trovava nell'da vent'anni e lavorava in ... confinante con altri due stati, Sonora e Sinaloa, noti per'... Hanno poi reiterato la denuncia all'pubblica che sembra sorda ... Isola 16: l’opinione di Miss Emily Paperett sulla semifinale