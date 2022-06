Investita da un’auto a Ischia mentre è in bici: nello scontro frontale muore la caporal maggiore dell’esercito (Di martedì 28 giugno 2022) Una donna di 37 anni è stata Investita e uccisa a Ischia. La donna, Cassandra Mele, caporal maggiore dell’esercito italiano, percorreva in bici via Giovanbattista Vico quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un’auto che veniva dal senso di marcia opposto. Alla guida dell’auto una ragazza 26enne del posto. La 37enne è deceduta sul colpo. La posizione dell’autista è attualmente al vaglio. Indagano i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia e della stazione di Ischia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) Una donna di 37 anni è statae uccisa a. La donna, Cassandra Mele,italiano, percorreva invia Giovanbattista Vico quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente conche veniva dal senso di marcia opposto. Alla guida dell’auto una ragazza 26enne del posto. La 37enne è deceduta sul colpo. La posizione dell’autista è attualmente al vaglio. Indagano i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia e della stazione di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

