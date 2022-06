Incidenti stradali: cambiano gli importi dei risarcimenti (Di martedì 28 giugno 2022) Il decreto, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1, prevede che a partire dal mese di aprile 2022, gli importi indicati nel Codice delle assicurazioni private e rideterminati nel 2019 con ... Leggi su laleggepertutti (Di martedì 28 giugno 2022) Il decreto, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1, prevede che a partire dal mese di aprile 2022, gliindicati nel Codice delle assicurazioni private e rideterminati nel 2019 con ...

Pubblicità

Peppezappulla : RT @007Vincentxx: Il Mattino Mobile: Alcol & smartphone sono le primissime cause di incidenti stradali ????ma chi controlla ??Incidente a Isc… - GualcoGabriella : RT @007Vincentxx: Il Mattino Mobile: Alcol & smartphone sono le primissime cause di incidenti stradali ????ma chi controlla ??Incidente a Isc… - 007Vincentxx : Il Mattino Mobile: Alcol & smartphone sono le primissime cause di incidenti stradali ????ma chi controlla ??Incidente… - ticinonews : In aumento gli incidenti stradali gravi - MCMC00MC : @Cristia05271758 @barbarab1974 @afrodite1969 No! Dai non arrenderti! Dimostrami come anche i casi di incidenti stra… -