I danni del temporale, fulmine sulla ciminiera di Seriate: l’intervento dei Vigili del fuoco (Di martedì 28 giugno 2022) Seriate. Un fulmine ha colpito la ciminiera dell’ex industria Felli a Seriate nel corso del temporale di martedì mattina. La bufera si è scatenata poco prima delle tredici, con violente raffiche di vento e pioggia che hanno colpito in particolare la città e la zona dell’hinterland. Come a Seriate, dove sono intervenuti i Vigili del fuoco. La ciminiera, dopo la demolizione della fabbrica, è stata lasciata come ricordo al centro di una piccola rotonda in via Alberto da Giussano. Il fulmine ha fatto staccare e cadere alcuni mattoni dalla struttura. Durante l’intervento per la messa in sicurezza da parte dei pompieri, con l’ausilio della polizia locale, la strada è stata chiusa al traffico. Leggi su bergamonews (Di martedì 28 giugno 2022). Unha colpito ladell’ex industria Felli anel corso deldi martedì mattina. La bufera si è scatenata poco prima delle tredici, con violente raffiche di vento e pioggia che hanno colpito in particolare la città e la zona dell’hinterland. Come a, dove sono intervenuti idel. La, dopo la demolizione della fabbrica, è stata lasciata come ricordo al centro di una piccola rotonda in via Alberto da Giussano. Ilha fatto staccare e cadere alcuni mattoni dalla struttura. Duranteper la messa in sicurezza da parte dei pompieri, con l’ausilio della polizia locale, la strada è stata chiusa al traffico.

Pubblicità

_Nico_Piro_ : 152 giorni di prigionia, la guerra conosciuta in prima persona, per finire manganellato da opinionisti con l'elmett… - fanpage : Chicchi di grandine grossi come albicocche nel torinese, danni ingenti alle auto parcheggiate #maltempo - AngeloCiocca : ??Ennesimo caso di AGGRESSIONE ieri, ai danni di un #capotreno alla stazione di #Belgioioso (Pavia). All'apertura de… - Alfonso66869916 : Draghi si decida ad andare a casa il più presto possibile. Dovendo.ubbidire a Biden il suo oltranzismo ha creato en… - Torrenapoli1 : @laccio Il martedì è la giornata top, si sommano casi del weekend a quelli del lunedì Comunque l’ondata è partita,… -