Feudi di San Gregorio diventa B Corp | la svolta verso il business sostenibile del vino

PubblicitÃ

Altagamma_it : RT @sole24ore: Feudi di San Gregorio ottiene la certificazione B Corp - studiomarzocchi : Ultima Ora: Sostenibilità , Feudi di San Gregorio ottiene la certificazione B Corp #economia #italia #governo… - ANSACampania : Vino: Feudi di San Gregorio diventa B Corp - GreenRetail2018 : Feudi di San Gregorio, la più grande azienda vitivinicola del Sud Italia diventa B Corp - yy01329 : Feudi di San Gregorio, la più grande azienda vitivinicola del Sud Italia diventa B Corp -

Importante risultato per la cantina irpina simbolo del rinascimento del vino del MezzogiornodiGregorio , azienda irpina simbolo del rinascimento del vino del Mezzogiorno ha ottenuto la certificazione B Corp entrando così nel ristretto novero di imprese che hanno ottenuto questo ...diGregorio , azienda vitivinicola leader del Sud Italia e uno dei principali marchi del vino italiano, conferma il proprio percorso verso un modello di business sostenibile, ottenendo la ...L’azienda vitivinicola leader nel Sud Italia e uno dei principali marchi del vino italiano ottiene il riconoscimento per il suo impegno in performance sociali e ambientali ...Feudi di San Gregorio, azienda vitivinicola dell'Avellinese, conferma il proprio percorso verso un modello di business sostenibile, ottenendo la certificazione B Corp che misura e premia le imprese su ...