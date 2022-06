È stata abolita questa settimana la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la Corte Suprema aveva legalizzato l'aborto negli Usa. Il mondo della moda (e non solo) è sotto shock. E sente di dover alzare la voce e fare qualcosa di concreto. (Di martedì 28 giugno 2022) Uno dei messaggi lanciati da Alessandro Michele durante la sfilata Gucci Cruise 2020. Maggio 2019. «My body, my choice». Un sempreverde slogan degli anni 70 campeggia sul retro di un capospalla. È una giacca viola, tempestata di doppie G ton sur ton in bassorilievo. Si tratta di un messaggio femminista con chiari riferimenti al clima politico che si viveva in quei giorni negli Stati Uniti. Dove l’Alabama aveva appena promulgato una legge che vietava l’aborto. È questo uno dei messaggi tra le righe che Alessandro Michele aveva deciso di lanciare per la sfilata Gucci Cruise 2020. Oggi il monito è tornato più attuale che mai. In seguito alla storica sentenza della Corte Suprema che di fatto spacca gli ... Leggi su amica (Di martedì 28 giugno 2022) Uno dei messaggi lanciati da Alessandro Michele durante la sfilata Gucci Cruise 2020. Maggio 2019. «My body, my choice». Un sempreverde slogan degli anni 70 campeggia sul retro di un capospalla. È una giacca viola, tempedi doppie G ton sur ton in bassorilievo. Si tratta di un messaggio femminista con chiari riferimenti al clima politico che si viveva in quei giorniStati Uniti. Dove l’Alabamaappena promulgato una legge che vietava l’. È questo uno dei messaggi tra le righe che Alessandro Micheledeciso di lanciare per la sfilata Gucci Cruise 2020. Oggi il monito è tornato più attuale che mai. In seguito allache di fatto spacca gli ...

