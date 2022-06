Due 14enni arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaivano (Na) – Idel nucleo radiomobile di Napoli questa notte hanno arrestato per tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale 2 ragazzi di 14 anni di origine rom e residenti nel campo nomadi di Caivano (Napoli). La scorsa notte, intorno all’una, una pattuglia distava percorrendo via Terracina quando ha notano una utilitaria in sosta. Il passeggero era in auto mentre l’autista fuori, accanto a un’auto identica alla loro. Alla vista dei lampeggianti il ragazzo è corso in macchina e è scappato. Quindi c’è stato unCome un pilota esperto, il ragazzo che era alla guida ha percorso in retromarcia via Terracina con la gazzella che lampeggia e intima l’alt. La loro auto aveva una ruota senza copertone e le scintille del cerchione sull’asfalto hanno illuminato la ...