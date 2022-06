Dottoressa No vax radiata da Ordine Medici (Di martedì 28 giugno 2022) E' stata radiata dall'Ordine dei Medici di Venezia la Dottoressa Barbara Balanzoni, nota per le sue posizioni no vax, espresse in modo molto deciso sui social durante la pandemia. Balanzoni, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) E' statadall'deidi Venezia laBarbara Balanzoni, nota per le sue posizioni no vax, espresse in modo molto deciso sui social durante la pandemia. Balanzoni, che ...

