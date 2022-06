Concorso STEM 2022, 1.685 posti: pubblicate le prime graduatorie (Di martedì 28 giugno 2022) ***aggiornamento del 28/06/2022: sono state pubblicate le prime graduatorie del Concorso STEM 2022: a maggio si sono svolte le prove scritte e, attualmente, la maggior parte delle Regioni stanno procedendo con i colloqui orali. Nel frattempo sono state rese disponibili le prime graduatorie finali delle procedure che sono già state portate a termine: Friuli Venezia Giulia – A041 Puglia – A026 ***aggiornamento del 03/05/2022: al via da oggi, martedì 3 maggio, le prove scritte del Concorso STEM 2022, per cui si contano 37mila candidati per 1.685 posti disponibili. A seguito della pubblicazione delle note delle URS Lazio e Sardegna riguardo l’utilizzo di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 28 giugno 2022) ***aggiornamento del 28/06/: sono stateledel: a maggio si sono svolte le prove scritte e, attualmente, la maggior parte delle Regioni stanno procedendo con i colloqui orali. Nel frattempo sono state rese disponibili lefinali delle procedure che sono già state portate a termine: Friuli Venezia Giulia – A041 Puglia – A026 ***aggiornamento del 03/05/: al via da oggi, martedì 3 maggio, le prove scritte del, per cui si contano 37mila candidati per 1.685disponibili. A seguito della pubblicazione delle note delle URS Lazio e Sardegna riguardo l’utilizzo di ...

