Chentre e Araldo dopo il Rally di Alba

Pubblicità

Terzo assoluto, e i punti del secondo posto di Zona per l'astigiano Jacopo, con Daniele Araspi anche lui su Skoda Fabia Rally 2 distante 40' da. A completare il podio virtuale di zona ...- GRIMALDI (SKODA FABIA EVO R5) a 57.0; 3.- ARASPI (SKODA FABIA EVO R5) a 1'36.3; 4. SANTINI - BARSOTTI (SKODA FABIA EVO R5) a 2'17.2; 5. SCIASCIA - BIONDI (VOLKSWAGEN POLO R5) a 2'45.Con la Skoda Fabia Rally2 Evo by D’Ambra secondi solo alla Wrc Plus CHENTRE-GRIMALDI “TARTUFO” D’ARGENTO AD ALBA Piazza d’onore nella corsa langarola ma bottino pieno di punti nel CRZ «Missione compiu ..."Missione compiuta!", così Elwis Chentre e Fabio Grimaldi brindano ad un argento che vale oro. Gli alfieri del Team D’Ambra dopo aver fatto vendemmia a Il Grappolo scovano un “tartufo d’argento” sulle ...