Catania, detenuto gestiva una rete di spacciatori dal carcere: 17 misure cautelari. I locali di un Caf usati per gestire le consegne (Di martedì 28 giugno 2022) gestivano il traffico e lo spaccio di droga, in particolare marijuana e cocaina a San Giovanni La Punta (Catania) e nei vicini paesi etnei. È questa l'accusa rivolta a una presunta organizzazione sgominata dai Carabinieri del Comando provinciale di Catania, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, nei confronti di 17 indagati. Il Gip ha disposto la custodia in carcere per 14 di loro, gli arresti domiciliari per uno e l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria per altri due. Tra i reati contestati, a vario titolo, anche l'associazione a delinquere. Dalle indagini dei Carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, durate da marzo a luglio 2021 e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, è emerso che il ...

