Autostrade, arriva l’aumento dei pedaggi (Di martedì 28 giugno 2022) Non bastasse la compressione del potere d’acquisto dato dall’inflazione, energetica e non, insieme alle vacanze arriva l’aumento dei pedaggi autostradali. Che in questa estate 2022 potrebbero vedere un ritocco verso l’alto dell’1,5%. La previsione, secondo il calcolo più dettagliato, è di un aumento dell’1,58%. La decisione, ha spiegato Aspi in una nota, è solo in fase istruttoria e sarà decisa dalle autorità competenti dopo quattro anni di blocco, ma è prevedibile in base alle regole ‘calmierate’ previste dall’Autorità dei Trasporti. Aumento dopo 4 anni Autostrade per l’Italia evidenzia che la rimodulazione prevede un aggiornamento calmierato del +1.5% del pedaggio, dopo un periodo di blocco tariffario durato 4 anni, a partire dal 2018. Si chiarisce, aggiunge Aspi, inoltre che la revisione tariffaria, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 giugno 2022) Non bastasse la compressione del potere d’acquisto dato dall’inflazione, energetica e non, insieme alle vacanzedeiautostradali. Che in questa estate 2022 potrebbero vedere un ritocco verso l’alto dell’1,5%. La previsione, secondo il calcolo più dettagliato, è di un aumento dell’1,58%. La decisione, ha spiegato Aspi in una nota, è solo in fase istruttoria e sarà decisa dalle autorità competenti dopo quattro anni di blocco, ma è prevedibile in base alle regole ‘calmierate’ previste dall’Autorità dei Trasporti. Aumento dopo 4 anniper l’Italia evidenzia che la rimodulazione prevede un aggiornamento calmierato del +1.5% delo, dopo un periodo di blocco tariffario durato 4 anni, a partire dal 2018. Si chiarisce, aggiunge Aspi, inoltre che la revisione tariffaria, ...

