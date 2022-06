A Malaga parte bene Marcora

(Di martedì 28 giugno 2022) Il 32enne di Busto Arsizio, unico italiano in tabellone, supera in rimonta al primo turno del Challenger sul cemento della città spagnola lo slovacco Lacko e si giocherà un posto nei quarti con il canadese Diez

Pubblicità

MDureghello : @giorgiobigi1 Io preferisco caffè, malaga e buona parte dei gelati al latte......?????? Mi accontento di poco ???????? B… - albeggiava52 : @di_reddito Ma almeno li trovi ed hai solo difficoltà a scegliere tra due, io non trovo da nessuna parte la mia ado… - omgisfrann : raga qualcuno che parte per una vacanza studio a malaga? -

In palio ci sono due posti per la fase finale, in programma atra il 21 e il 27 novembre: ... Laconclusiva dell'anno, infine, tra il 29 ottobre e il 29 dicembre, vedrà come sempre l'...'Il nazionale marocchino Hachim Mastour, ex giocatore di Milan e Reggina in Italia e delin ... Qualche spezzone, infatti, Mastour lo gioca, nella primadella stagione cadetta. Poi, però, ...El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura, trae por primera vez a Málaga, una exposición individual de Cristóbal Toral. Las salas expositivas del CAC-Málaga-La Corocha han sido el escena ...Y tras indicar "el grave problema del acceso a la vivienda de una parte considerable de la población de Málaga", este observatorio, dependiente del ayuntamiento de Málaga, plasma su afirmación ...