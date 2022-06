Wimbledon 2022 | Berrettini-Garin in diretta streaming e TV | orario e canale

(Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo le straordinarie vittorie dell’Atp 250 di Stoccarda e dell’Atp 500 del Queen’s (per il secondo anno di fila), il numero 1 d’Italia Matteoè pronto a dar spettacolo sull’erba inglese più importante e storica, ossia quella di. La passata stagione, come ben ricorderemo, l’azzurro si giocò la finale contro Novak Djokovic, ma dovette arrendersi dinanzi alla supremazia del serbo in 4 set: 6-7; 6-4; 6-4; 6-3. Quest’anno la storia potrebbe ripetersi, ma il tennista romano vuole conquistare la sua prima vittoria in uno slam. Nella giornata di domani, martedì 28 giugno, al primo turno del prestigioso torneo il neo campione del Cinch Championships di Londra dovrà affrontare il cileno Cristian, numero 44 della classifica ATP. Un avversario battibile, ma sicuramente da non sottovalutare. Andiamo a scoprire insieme ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - SuperTennisTv : ?? Si alza il sipario su #Wimbledon 2022! ?? Ecco gli italiani che faranno oggi il loro esordio ?? #tennis - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - sportface2016 : #Wimbledon2022: #Vavassori vive il suo sogno, ma cede a #Tiafoe al primo turno - TiroAlpalo_com : ??J.L.Struff???? - C.Alcaraz???? (DIRECTO) -

Prima giornata di. Il debuttante Vavassori cede con un triplo 6 - 4 contro lo statunitense Tiafoe. Più tardi Sinner - Wawrinka e Fognini - Griekspoor. Tra le donne in programma il derby Trevisan - Cocciaretto ...Andrea Vavassori ha ceduto il passo a Frances Tiafoe in occasione del primo turno del torneo di, attraverso il punteggio di 6 - 4, 6 - 4, 6 - 4 . Esordio in un main draw Slam ugualmente da sogno per il tennista di Pinerolo, specialista nel doppio e negli ultimi tempi autorevole ...Esce sconfitto in tre set Andrea Vavassori, che cede in tre set all'impeccabile Frances Tiafoe nel suo esordio a Wimbledon ...256 del ranking, ha concluso al primo turno l'esordio al torneo di Wimbledon, eliminato dallo statunitense Frances Tiafoe, n.28 ATP. Il 27enne torinese è stato battuto con un triplo 6-4 in un'ora e 46 ...