Sky a tutta Wimbedon: oltre 400 ore live e 9 canali dedicati (Di lunedì 27 giugno 2022) Berrettini (dal sito Sky) Scatta il torneo di tennis più famoso e prestigioso al mondo: Wimbledon. Dalle 12 di oggi, lunedì 27 giugno, a domenica 10 luglio, sui "giardini" dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club londinese va in scena il terzo Slam della stagione, che anche quest'anno Sky garantirà in diretta e in esclusiva con un'importante copertura televisiva. Wimbledon 2022: su Sky più di 400 ore live e 9 canali dedicati Al termine delle due settimane di gioco, Sky conterà oltre 400 ore di programmazione live, arricchita da una copertura totale degli incontri degli italiani, grazie ai 9 canali dedicati: - 6 canali Sky Sport, dal 252 al 257, rinominati Wimbledon 1 (anche in 4K), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon ...

