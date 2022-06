Pubblicità

occhio_notizie : A bordo anche un altro uomo che è riuscito a salvarsi - AnsaMarche : Si ribalta vongolara a Falconara, muore marittimo. Naufrago soccorso da altri motopesca. Sul luogo Guardia Costiera - TgrRai : Si ribalta una vongolara a Falconara Marittima, morto un pescatore intrappolato nella barca rovesciata. Un collega… -

... che arrivati sul luogo in meno di mezz'ora, hanno rinvenuto il corpo dell'altro dallaribaltata rimasta a galla. Al momento si sta procedendo al recupero del relitto, rimasto semi ...La'Emilia' si è rovesciata per cause ancora in corso di accertamento da parte della Capitanieria di porto e un altro pescatore a bordo è riuscito a salvarsi. APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA ...FALCONARA - Un pescatore di 57 anni - L.M. le iniziali - è morto questa mattina attorno alle 4,30 intrappolato all'interno della sua imbarcazione che si è ribaltata nelle acque antistanti la ...Un marittimo di nazionalità italiana è morto oggi quando la vongolara su cui era a bordo, si è ribaltata, poco prima dell'alba, al largo della costa di Falconara Marittima (Ancona). (ANSA) ...