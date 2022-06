Sesto San Giovanni conferma Di Stefano | stadio | il piano B resta valido

Pubblicità

Come una sorta di botta e risposta a distanza. Di pochi chilometri, però: nove per la precisione, ovvero lo spazio che separa Palazzo Marino a Milano da piazza della Resistenza aGiovanni, dove ha sede il Comune. Se venerdì scorso la riunione tra sindaco Sala, Milan, Inter e il coordinatore del dibattito pubblico aveva assegnato - dopo una lunga fase di stallo - un ...Con 13.312 voti pari al 52,11% dei consensi Roberto Di Stefano, appoggiato dal centrodestra, e' stato confermato sindaco diGiovanni, alle porte di Milano. Ha battuto il candidato del centrosinistra, Michele Foggetta, sostenuto da una coalizione che comprende anche il M5s, che ha preso 12.233 voti pari al ...Buone notizie per il Milan dalle elezioni comunali di Sesto San Giovanni, possibile sede del nuovo stadio dei rossoneri. Come riportato da Calciomercato.com, nella giornata di ieri è andato in scena ...(Adnkronos) - "Grazie grazie grazie! Sento un emozione che mi fa venire i brividi. Ho il cuore pieno di gioia. Sesto San Giovanni non è più la Stalingrado d Italia!!! Sarò ancora il vostro sindaco".