Sabrina Ghio | il top del bikini non contiene tutto | Curve esplosive

(Di lunedì 27 giugno 2022) Le immagini dihanno lasciato tutti di stucco per un motivo: avete visto il top del suo? Guardate con attenzione. La ballerina di Amici continua a far parlare di sé anche poco dopo il parto. Sui social si è mostrata così, avete notato qualcosa di particolare? Nella storia di Amici, quello di L'articolo, il top delnonchemusica.it.

Pubblicità

zazoomblog : Sabrina Ghio mostra la pancia a 10 giorni dal parto con un potente messaggio - #Sabrina #mostra #pancia #giorni - Novella_2000 : Sabrina Ghio replica a chi critica il suo fisico dopo il parto - andreastoolbox : Sabrina Ghio replica a chi critica il suo fisico dopo il parto - ValentinaParo19 : @sarafoscolo @Ripamonti_Lega @Luca_Lettieri Canepa sappiamo che anche Sabrina ghio di uomini e donne,oltre alla tab… - StraNotizie : Sabrina Ghio mostra la pancia dopo il parto -

/ L'ex Uomini e Donne contro le critiche: "Non mi sento sbagliata"risponde sui social alle critiche che l'hanno vista protagonista nelle ultime ore. L'ex protagonista del dating show ha da poco partorito la piccola Mia , avuta dal compagno Carlo Negri, ...Sabrina Ghio, ex protagonista della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, si mostra in foto senza filtri dopo il parto ...L'ex volto di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, risponde alle critiche su come ha gestito il tempo con la sua piccola Mia, avuta dal compagno Carlo Negri ...