Russia: scatta il default, è la prima volta dal 1918 (Di lunedì 27 giugno 2022) Per la prima volta dal 1918 la Russia è in default sul suo debito in valuta estera. Lo riporta Bloomberg che descrive un default scattato alla scadenza del periodo di grazia sui circa 100 milioni di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 giugno 2022) Per ladallaè insul suo debito in valuta estera. Lo riporta Bloomberg che descrive unto alla scadenza del periodo di grazia sui circa 100 milioni di ...

