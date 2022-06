Questo non è un uomo ucraino che scappa dai militari «che vogliono portarlo nell’esercito» (Di lunedì 27 giugno 2022) Il 20 giugno 2022 su Twitter è stato pubblicato un video di 21 secondi che mostra un uomo con la maglietta bianca e i pantaloncini neri mentre scappa, inseguito da alcuni militari in divisa. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del tweet, in cui si legge: «ARRUOLAMENTO VOLONTARIO IN UCRAINA. L’ucraino scappa dai militari che vogliono portarlo nell’esercito. Le persone durante le riprese fanno il tifo per il ragazzo». Si tratta di un video fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato oggetto della nostra verifica non è stato registrato in Ucraina e non ha nulla a che fare con la guerra iniziata il 24 febbraio 2022 a causa dell’invasione russa del Paese. La scena risale invece al mese di maggio ... Leggi su facta.news (Di lunedì 27 giugno 2022) Il 20 giugno 2022 su Twitter è stato pubblicato un video di 21 secondi che mostra uncon la maglietta bianca e i pantaloncini neri mentre, inseguito da alcuniin divisa. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del tweet, in cui si legge: «ARRUOLAMENTO VOLONTARIO IN UCRAINA. L’daiche. Le persone durante le riprese fanno il tifo per il ragazzo». Si tratta di un video fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato oggetto della nostra verifica non è stato registrato in Ucraina e non ha nulla a che fare con la guerra iniziata il 24 febbraio 2022 a causa dell’invasione russa del Paese. La scena risale invece al mese di maggio ...

