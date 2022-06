Questo non è il primo piano di una zanzara (Di lunedì 27 giugno 2022) Il 27 giugno 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di una foto pubblicata il 17 giugno 2022 su Facebook. L’immagine mostra il primo piano di un insetto verde con il corpo arancione ed è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «zanzara. Una macchina perfetta. Circa 100 piccoli occhi. Una bocca con 42 dentini. 3 cuori con ognuno 2 atri e 2 ventricoli. Ha sensori e vista all’infrarosso con risoluzione di un millesimo di gradi Celsius. Inietta un anestetico quando punge per non farti sentire un cazzo col suo becco ed un anticoagulante per fotterti tutto il sangue possibile. Devo continuare… ?! Scusate i francesismi. Le vittime capiranno». Si tratta di un’immagine fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il contenuto oggetto della ... Leggi su facta.news (Di lunedì 27 giugno 2022) Il 27 giugno 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di una foto pubblicata il 17 giugno 2022 su Facebook. L’immagine mostra ildi un insetto verde con il corpo arancione ed è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «. Una macchina perfetta. Circa 100 piccoli occhi. Una bocca con 42 dentini. 3 cuori con ognuno 2 atri e 2 ventricoli. Ha sensori e vista all’infrarosso con risoluzione di un millesimo di gradi Celsius. Inietta un anestetico quando punge per non farti sentire un cazzo col suo becco ed un anticoagulante per fotterti tutto il sangue possibile. Devo continuare… ?! Scusate i francesismi. Le vittime capiranno». Si tratta di un’immagine fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il contenuto oggetto della ...

Pontifex_it : In #Ucraina, continuano i bombardamenti che causano morti, distruzione e sofferenze per la popolazione. Per favore,… - RobertoBurioni : Questo signore, fino a prova contraria sano di mente, pur di non farsi un vaccino dimostrato sicurissimo che ha sal… - Rinaldi_euro : Chiedo a ?@nzingaretti? , da padre orgoglioso di ragazzo disabile al 100%, di fare il nome di chi ha diramato quest… - D3AR_P4TI3NC3 : @H4B1T93 a me non capitava da un bel po' ma questo era veramente tristissimo - LisaTorna : RT @boni_castellane: Ma gli esponenti della Lega che in questo momento stanno insultando gli elettori perché hanno favorito il PD, pensano… -