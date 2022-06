Porsche 963 - Così Weissach vuole affermarsi nel WEC e in IMSA (Di lunedì 27 giugno 2022) Continua senza sosta il lavoro di sviluppo della nuova Porsche 963, la hypercar del team Porsche Penske Motorsport che andrà a caccia di vittorie assolute nelle più importanti gare endurance del mondo a partire dal 2023. Al Festival di Goodwood si è mostrata nella sua veste definitiva, con un design che riporta alla mente modelli leggendari come la 956 e la 962. Obiettivo dichiarato: vincere. Porsche non ha mai fatto segreto della sua grande ambizione, quella di tornare ai più alti livelli dell'endurance per vincere fin da subito, lanciando il guanto di sfida agli altri costruttori che non staranno certo a guardare. Dal 2023, due prototipi ibridi LMDh prenderanno parte al Fia World Endurance Championship e al IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Vedremo dunque la Porsche 963 impegnata anche in due ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 giugno 2022) Continua senza sosta il lavoro di sviluppo della nuova963, la hypercar del teamPenske Motorsport che andrà a caccia di vittorie assolute nelle più importanti gare endurance del mondo a partire dal 2023. Al Festival di Goodwood si è mostrata nella sua veste definitiva, con un design che riporta alla mente modelli leggendari come la 956 e la 962. Obiettivo dichiarato: vincere.non ha mai fatto segreto della sua grande ambizione, quella di tornare ai più alti livelli dell'endurance per vincere fin da subito, lanciando il guanto di sfida agli altri costruttori che non staranno certo a guardare. Dal 2023, due prototipi ibridi LMDh prenderanno parte al Fia World Endurance Championship e alWeatherTech SportsCar Championship. Vedremo dunque la963 impegnata anche in due ...

Pubblicità

quattroruote : #Porsche Penske Motorsport schiera due vetture per ciascuna delle più importanti gare endurance del mondo: Daytona… - Flyin18T : New Porsche 963 Comes to Rattle Ferrari And Lamborghini - gtitalia_tw : Ecco qui le auto giornaliere di oggi, sono 6 in totale, 1 di esse è leggendaria e si tratta della Porsche 962C, che… - infoitsport : Porsche svela la sua 963: Hypercar per Le Mans e IMSA – GALLERY - infoitsport : Porsche 963, l’analisi: V8 per sfidare le Hypercar -