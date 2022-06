Piccolo incidente d'auto per il figlio di Ben Affleck, Samuel (Di lunedì 27 giugno 2022) Il ragazzino, di soli 10 anni, si era messo al volante di una Lamborghini appena noleggiata, ma ingranando la retromarcia è andato a sbattere contro la Bmw parcheggiata dietro. Un po' di spavento ma nessun danno, e mentre papà Ben sistemava le cose con l'autonoleggio, Jennifer Lopez restava impassibile Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 giugno 2022) Il ragazzino, di soli 10 anni, si era messo al volante di una Lamborghini appena noleggiata, ma ingranando la retromarcia è andato a sbattere contro la Bmw parcheggiata dietro. Un po' di spavento ma nessun danno, e mentre papà Ben sistemava le cose con l'noleggio, Jennifer Lopez restava impassibile

